إنطلاق فعاليات مبادرة "ونس لكبار السن" بدمياط

وجه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، استمرارا فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"، وتزامنا مع الاحتفال باليوم الدولى للمسنين فى شهر اكتوبر ، انطلقت اولى فعاليات مبادرة "ونس لكبار السن"، وبالتنسيق بين الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه ومجلس مدينة رأس البر ومكتبه مصر العامه ، والتي تضمنت تقديم برنامج ترفيهى لعدد 40 سيدة مسنة احتضنه شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية وشارك خلالها فريق الكورال بمكتبه مصر العامه بتقديم الاغانى الوطنيه والتراثيه واعقبه جوله نيليه داخل مدينه راس البر .

وعلى صعيد آخر قدمت المكتبة العامة بعزبة البرج يوم توعوي ترفيهي للاطفال حافل بالانشطة والفاعليات والتي تضمنت تدشين مبادرة ( لنحب القراءة) التي تهدف لتشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر .كما تم استضافت طلاب مدرسة الجربي الاعدادية الثانوية بنات و مدرسة الاندلس الابتدائية المشتركة و مدرسة الشيخ درغام الابتدائية و مدرسة الشربيني الخاصة الابتدائية المشتركة ومدرسة عزبة البرج بنات و تقديم برنامج متنوع لعدد 45 طالب، والذي بدأ بجولة للطلاب داخل قاعات المكتبة و تعريفهم بمبادرة "مكتبتي صديقة البيئة"، وزيارة لمعرض منتجات اعادة التدوير.

وفي سياق متصل، وضمن مبادرة " بالموهبة نرتقي " التي تهدف لتشجيع النشء على ثقل الموهبة، قدم الاطفال فقرة المواهب المختلفة ما بين تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الشعر كما تم تنظيم ندوة تعريفية للأطفال عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان "بالتعاون مع إدارة عزبة البرج التعليمية، وقافلة مائية بالتعاون مع شركة مياه الشرب لتوعية الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وعمل ورشة سباكة ومسابقة للطلاب . وفي ذات السياق ، عقدت ندوة دينية بعنوان "السادس من أكتوبر" بالتعاون مع إدارة الوعظ الديني بالأزهر الشريف .

ونظم مركز التنمية البشرية 3 دورات تدريبية لعدد 88 متدرب من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة، كما تم عقد ندوة بمركز شباب مدينة الروضة للتعريف بمبادرة "مشروعك" والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على تمويل للأنشطة المختلفة وبلغ عدد المستفيدين 80 مواطن .