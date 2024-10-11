سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 11-10-2024

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه، اليوم الجمعة 11-10-2024، بالبنوك المصرية، الذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.31 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.41 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.29 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.31 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.42 جنيه للشراء.

13.35 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.41 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.41 جنيه للشراء.

13.35 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي



13.30 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

