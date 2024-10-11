منها فشل اغتيال وفيق صفا.. أبرز الأحداث العالمية اليوم

شهد العالم خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء القصف الاسرائيلي على كلا منهما، مما ادى لسقوط شهداء وضحايا فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين.

كما شهد العالم تصعيد للحرب الروسية الاوكرانية، واستهداف الاخيرة للعديد من المواقع، فضلا عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنوب لبنان.

وتستعرض"بوابة الوفد "، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية اليوم:

أوكرانيا تطلق ٣١ مقذوفا

شنت القوات الأوكرانية 12 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي، وأطلقت 31 مقذوفًا من عيارات مختلفة، وتم تسجيل 12 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، منها 4 حالات على محور دونيتسك و8 على محور غورلوفكا.

فشل عملية اغتيال وفيق صفا

ذكر مصدر في "حزب الله" بـ"فشل عملية الاغتيال" التي نفذتها إسرائيل مساء امس الخميس في بيروت.

وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد المصدر، نجاة مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.

18 شهيدًا وإصابة 92 آخرين جراء القصف الاسرائيلي

كشفت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة الأولية لضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة بيروت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار البيان، إلى أن الحصيلة الأولية بلغت 18 شهيدا و92 مصابًا.

استشهاد ٤ مواطنين شمال غزة

استشهد 4 مواطنين، مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في محيط مسجد عمر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

مقتل ٣ جنود إسرائيليين

مقتل 3 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، امس الخميس، عن مقتل 3 جنود خلال الاشتباكات الدائرة في جباليا شمالي قطاع غزة.