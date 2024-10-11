الخارجية الكندية:  استهداف مواقع اليونيفيل جنوب لبنان غير مقبول

وصفت وزارة الخارجية الكندية قصف الجيش الإسرائيلي لأحد مواقع "اليونيفيل" في جنوب لبنان بالأمر "المثير للقلق وغير المقبول" داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب روسيا اليوم، أضافت الخارجية في بيان نشرته على منصة "إكس"، "إطلاق جيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل والمسعفين في لبنان أمر مقلق وغير مقبول".

وأوضح، "تؤكد كندا مجددا دعمها الكامل لليونيفيل ودورها الحيوي في المساهمة في تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتدعو كندا إلى حماية قوات حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.وأصيب برج المراقبة بمركز "اليونيفيل" الرئيسي في رأس الناقورة باستهداف إسرائيلي.

وذكّرت "اليونيفيل" الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وشددت على أن "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب ولاية مجلس الأمن، وأن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.