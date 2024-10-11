ضبط عامل لمحاولته سرقة سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

تمكن بعض الأهالي من ضبط عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بمحافظة قنا، أثناء محاولته محاولته سرقة سيارة ربع نقل محملة، حال توقفها أمام كافيتريا بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وجرى تسليمه لوحدة مباحث المركز وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا من الأهالي بضبط شخص حال شروعه في سرقة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة، وبالفحص تبين تمكن بعض الأهالي من ضبط "صلاح . ص . ع . ح" 29 سنة عامل يقيم بمحافظة قنا [ السابق إتهامه في قضية مخدرات ] حال شروعه في سرقة السيارة ربع نقل [ محملة قادمة من القاهرة إتجاه قنا ] حال توقفها أمام الكافيتريا المشار إليها وتوجه قائدها ومرافقه للأستراحه بها .





وبسؤال كل من : - قائد السيارة "مصطفى . م . ع . ع" 33 سنة سائق يقيم بمحافظة الفيوم ومرافقه "أحمد . ا . ع . ا" 35 سنة عامل فني يقيم بمحافظة المنوفية حال تركهما للسيارة أمام الكافتيريا وتوجههما للإستراحه حاول المتهم المضبوط سرقة السيارة إلا أنهما إستغاثا بالأهالي وتم السيطرة عليه وضبطه وإتهما المذكور بالشروع في السرقة وبسؤال عبد الكريم ع م ا 25 سنة سائق يقيم بدائرة مركز سوهاج قرر بمضمون ما سبق .





وبمواجهة المتهم اقر بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





ضبط عامل تعدي بسلاح خرطوش على جاره بسوهاج

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، مصابًا برش خرطوش بالوجه والرقبة، تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "هشام . م . ا . ح" 21 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالوجه والرقبة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والد المصاب "محروس . ا . ح" 65 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية إتهم "علي . م . ع . ا" 66 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .