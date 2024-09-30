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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزيرة خارجية كندا: سيتم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يحين الوقت

وزيرة خارجية كندا
وزيرة خارجية كندا

قالت ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا، إن حكومة كندا تدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وسوف تعترف بها عندما يحين الوقت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وأضافت جولي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في إطار المناقشة السياسية العامة في دورتها التاسعة والسبعين "كندا تدعم إنشاء دولة فلسطينية، وسوف نعترف رسميا بدولة فلسطين في الوقت المناسب عندما يكون ذلك ملائما لبناء سلام دائم.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن أوتاوا وحلفاءها منكبون على بدء عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس التعايش السلمي بين دولتين مع الاعتراف بفلسطين كدولة.
واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.
وتعترف حاليا 144 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، بما في ذلك روسيا، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.

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