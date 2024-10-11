طريقة عمل الزبادي في المنزل للحصول على مذاق لذيذ وفوائد عديدة

الزبادي من الأطعمة الصحية والمغذية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة، ويمكن استخدامه كوجبة خفيفة، أو كمكون في الوصفات المختلفة، وعمل الزبادي في المنزل ليس بالأمر الصعب، ويتيح لك التحكم في المكونات وضمان جودتها، وفيما يلي نقدم لك خطوات بسيطة لصنع الزبادي في المنزل.





طريقة عمل الزبادي في المنزل

المكونات:

1 لتر من الحليب (يفضل استخدام حليب كامل الدسم للحصول على زبادي كريمي)

2-3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي (يمكن استخدام زبادي جاهز كخميرة)





الخطوات:

غلي الحليب:

ضع الحليب في وعاء على نار متوسطة واتركه يغلي. احرص على التحريك من حين لآخر لمنع احتراقه.

عندما يبدأ الحليب في الغليان، اتركه يغلي لمدة 2-3 دقائق، ثم ارفع الوعاء عن النار.

تبريد الحليب:

اترك الحليب ليبرد حتى تصل درجة حرارته إلى حوالي 40-45 درجة مئوية. يمكنك التحقق من درجة الحرارة باستخدام ميزان حرارة الطعام أو بواسطة لمس الحليب برفق (يجب أن يكون دافئًا وليس ساخنًا).

إضافة الزبادي:

في وعاء صغير، اخلط 2-3 ملاعق كبيرة من الزبادي مع قليل من الحليب المبرد حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضف الخليط إلى الوعاء الكبير من الحليب وامزج جيدًا.

التخمير:

غطِّ الوعاء بغطاء محكم أو ببطانية للحصول على حرارة مناسبة. اتركه في مكان دافئ (مثل الفرن المغلق) لمدة 6-12 ساعة، حسب درجة السماكة المرغوبة.

كلما زادت فترة التخمر، زاد السماكة وطعم الزبادي.

التبريد:

بعد انتهاء فترة التخمر، انقل الزبادي إلى الثلاجة واتركه لمدة 2-4 ساعات لتبريده وتماسكه.

التقديم:

يمكنك تقديم الزبادي كما هو، أو إضافة العسل، الفواكه، أو المكسرات حسب الرغبة.

صنع الزبادي في المنزل طريقة سهلة وممتعة تتيح لك الاستمتاع بوجبة صحية ومغذية. من خلال اتباع الخطوات المذكورة، يمكنك الحصول على زبادي طازج ولذيذ يمكنك استخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات.