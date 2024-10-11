الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل فلسطينيا شمال الخليل جراء إطلاق النار

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استمرارا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي الوحشية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي،  وأيضا استمرار لسلسة المجازر التي يرتكبها،  فقد قتل مواطن، من بلدة بيت أمر شمال الخليل في جريمة إطلاق نار. 

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نيبينزيا:  ينبغي لمجلس الأمن تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

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«متحدث فتح»: الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مقتل مواطن ( 57 عاما ) بجريمة إطلاق نار في بلدة بيت أمر، وأن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرا بإجراءات البحث والتحري حول الجريمة.

وعلى صعيد آخر، استشهد مواطنان، مساء اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا،  في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

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