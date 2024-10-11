الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نيبينزيا:  ينبغي لمجلس الأمن تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

مندوب روسيا لدى الأمم
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة

أشار فاسيلي نيبينزيا،  مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة،  خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن روسيا لا يزال ترى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الشيء الرئيسي الذي ينبغي لمجلس الأمن أن يسعى لتحقيقه،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة بالتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية. 

وأضاف أن ذلك سيعقبه تهدئة للوضع العسكري السياسي في لبنان والشرق الأوسط ككل.

وقد استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النويري، وغارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة البسطة الفوقا في العاصمة اللبنانية بيروت. 

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحصيلة الأولية بلغت 18 شهيدا و92 مصابا.

من جهتها، زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.

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