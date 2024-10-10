الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال غزة

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في غزة

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فقد استشهد 4 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في محيط مسجد عمر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

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مقتل 3 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

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ووفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، عن مسعفين بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عمر، قرب مفرق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائمه المتعددة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين التي لازالت حتى اليوم.

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