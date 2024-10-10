استمرار البرامج التدريبية في أكاديمية نادي جامعة حلوان للكاراتيه

تواصل أكاديمية نادي جامعة حلوان للكراتيه تقديم برامجها التدريبية المتطورة التي تحظى بإشادة واسعة، في إطار النجاحات المستمرة التي تحققها.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، مما يساهم في تعزيز حضور الأكاديمية على الساحة الرياضية المحلية، واستعدادا لتكوين فرق النادي للمشاركة في خطة نشاط الاتحاد المصري للكاراتيه.

أهداف أكاديمية نادي جامعة حلوان للكراتيه

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان للكراتيه، أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل أيضاً على الصعيد الشخصي.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان للكراتيه أن رياضة الكاراتيه تُعزز من التحكم بالنفس والانضباط، وتساعد الأطفال على تنمية مهارات التركيز والانتباه، بالإضافة إلى تحسين اللياقة البدنية وزيادة الثقة بالنفس.

وأشار المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان للكراتيه إلى أن الكاراتيه يُعلّم الأطفال أسس الدفاع عن النفس بأسلوب متوازن، مما يُعزز من شعورهم بالأمان ويُطوّر قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف المختلفة، دون اللجوء إلى العنف.

وأعلنت الأكاديمية تفاصيل البرامج التدريبية، حيث

تستقبل الأكاديمية الأطفال من الجنسين بدءًا من عمر 4 سنوات، برسوم اشتراك شهرية قدرها 300 جنيه للأعضاء، 350 جنيه لغير الأعضاء.

و تُقام التدريبات كل يوم أحد وأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءا ، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين من المتخصصين من جامعة حلوان.

