أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

اسعار الذهب اليوم.. استقرت أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق ١١ اكتوبر ٢٠٢٤ على آخر ارتفاع سجله أمس الخميس، وحقق سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا مسجلاً نحو 3560 جنيهًا.

إذ يعتبر الذهب من أهم السلع التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات العالمية، أو حالة العرض والطلب في أسواق الصاغة، أو مستوي صرف الدولار بالبنوك.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو الآتي:

اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 أكتوبر 2024 نحو 4068.57 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 3560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 نحو 3051.43 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 نحو 28480 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

وعالميًّا، سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 نحو 2623 دولارا.