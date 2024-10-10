تزامنا مع انتصارات أكتوبر.. الجامع الأزهر يوضح فضل الدفاع عن الوطن لذوي الهمم

عقد الجامع الأزهر، حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، تحت عنوان: " فضل الدفاع عن الدين والوطن في ضوء سورة العاديات"، وحاضرت فيه الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة.





وأوضحت الدكتور منى عاشور، سبب نزول سورة العاديات، قال مقاتل : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى حي من كنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري ، فتأخر خبرهم ، فقال المنافقون : قُتلوا جميعًا ، فأنزل الله تعالى ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١)﴾، والمقصود بالعاديات هي الخيل حين تعدو وتجري في سبيل الله للغارة على العدو، والضبح هو صوت الخيل وصهيلها, وفي قوله تعالى ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ أي حوافر الخيل، التي تخرج النار من الحجر عندما تقدحه بحوافرها فيتطاير منه الشرر من شدة سرعتها، وقوله تعالى ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ والمعنى أن المجاهدين يباغتون العدو ويغيرون عليه في الصباح الباكر، وقوله تعالى ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ أي أن الخيل أثارت الغبار بحوافرها، وقوله تعالى ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥)﴾ أي دخلت وسط جموع العدو بدون خوف.



وأضافت: وفي تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦)﴾ الكنود هو الجحود الذي يعدد المصائب ويكفر بالنعم ، ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧)﴾ فالإنسان يعلم ذلك ويشهد عليه بلسان حاله، وفي قوله تعالى ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أي لو يعلم الإنسان واستشعر حقًا يوم يخرج الأموات من القبور للحشر والحساب، ويظهر الله تعالى ما في صدور الخلق مما كانوا يسرون ويخفون في نفوسهم ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ أي عالمٌ بما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

وتابعت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، ويستفاد من السورة الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم وأثنى على خيل المجاهدين، فما بالنا بثنائه تعالى على المجاهدين، كما يجب علينا التثبت قبل نقل الكلام وعدم الخوض فيما لا يعنينا ، حتى لا نتعرض لسخط الله عز وجل وحتى لا نكون سببا في زعزعة أمن الوطن.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا ووردت به عدة أسئلة ومناقشات منها: كيف للأصم أن يشارك في الدفاع عن وطنه، وكيف للأصم الذي لايستطيع النطق أن ينطق بالشهادة قبل الموت، وهل تكفيه الإشارة أم يجب أن يتلفظ بها.

يأتي ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.