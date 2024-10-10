الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين جراء قصف الاحتلال وسط بيروت

شهداء
شهداء

 استشهد 11 شخصًا وأصيب 48 آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارتين من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حيي رأس النبع والبسطا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لـ"وفا".

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جيش الاحتلال يستهدف مناطق وسط العاصمة بيروت

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الأولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طوابق في طلعة النويري، أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلفا من 4 طوابق في شارع فتح الله في البسطا الفوقا وقد انهار بشكل كامل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في حصيلة أولية، استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين بجروح، في الغارتين على وسط بيروت.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط منطقة رأس النبع-النويري في بيروت، وهرعت على الفور مركبات الإسعاف إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.
من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على حيي رأس النبع والبسطا في قلب بيروت، وأعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بمنطقة مكتظة بالسكان.

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