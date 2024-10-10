جيش الاحتلال يستهدف مناطق وسط العاصمة بيروت

ذكرت وكالة روسيا اليوم، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الخميس وسط العاصمة بيروت، حيث هرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة.



كما استهدفت الغارة الإسرائيلية منطقة النويري، وغارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة البسطة الفوقا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت إلى أن الغارة في منطقة النويري استهدفت مبنى سكنيا في حي مكتظ بالسكان، ما اسفر عن عدد من القتلى الإصابات، كما دعت مستشفيات بيروت المواطنين إلى التبرع بالدم من كل الفئات.

وأفادت إلى أن الغارة الإسرائيلية الثانية استهدفت مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة البسطا ودمرته بشكل كامل.

وبينت أن الغارة الإسرائيلية في النوري ببيروت كانت على مبنى مكون من 8 طوابق والصواريخ استهدفت 3 منها.

ولفتت إلى أنه بعد استهداف منطقتي الباشورة والكولا، الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري هي الثالثة التي يشنّها سلاح الجو الإسرائيلي خارج الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.

