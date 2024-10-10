حقيقة تنبؤ مسلسل " The Simpson" بفضيحة شون ديدي قبل ظهورها للعلن

في صدمة كبيرة اشعلت الرأي العام الأمريكي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من إحدى حلقات المسلسل الكارتوني الشهير "The Simpsons" ، تظهر فيها شخص يشبه مغني الراب الشهير شون ديدي وكانت تطارده الشرطة أثناء حفلة من حفلاته الشهيرة المعروفة وسط مشاهير هوليوود، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل خاصة أن هذه الفيديوهات والصور تأتي بعد فضيحة ديدي الأخيرة، إذ اتهم بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أكثر من 100 امرأة بينهم 25 قاصرة وطفل يبلغ من العمر 9.

فضيحة شون ديدي

مسلسل The Simpsons يفضح شون ديدي بطريقة غير مباشرة

نشر أحد متابعي مسلسل The Simpso، على تطبيق تيك توك مقطع فيديو من إحدى الحلقات تتضمن حفلة ضخمة تضم عدد كبير من مشاهير هوليوود وكانوا يرتدون ملابس بيضاء، تمامًا مثل: حفلات شون ديدي المعروفة باسم freak off، وعلى الفور ربط رواد مواقع السوشيال ميديا محتوى الحلقة وما كان يحدث في هذه الحفلات بقضية ديدي التي ظهرت إلى النور خلال الأيام الماضية وتورط عدد كبير من المشاهير في مساعدته على ارتكاب هذا النوع من الجرائم والتستر عليه.

كشفت حلقة مسلسل The Simpsons عن تفاصيل مرعبة تطابق واقع قضية شون ديدي، كان أبرزهم الأنفاق السرية التي تؤدي إلى القصر الذي أقيم به هذه النوعية من الحفلات وتم الكشف عنها في وقت لاحق، إلى جانب مقابلة الشخص الموجود في المسلسل للطفل بارت سيمبسون والذي قارنت الجماهير المقابلة بعلاقة مغني الراب وجاستن بيبر في بداية مسيرته وكونه كان بمثابة الراعي له ولموهبته وقام بتقديمه للجمهور.

فضيحة شون ديدي

فضيحة شون ديدي

منتج عائلة سيمبسون يكشف حقيقة توقع المسلسل لقضية شون ديدي

اشتهر مسلسل عائلة سيمبسون بتوقعاتها الثقافية الشعبية التي تتحقق، وهو الأمر الذي جعل الجماهير يبحثون في الحلقات عن التوقعات والتنبأت التي توقع بها قبل حدوثها، إلا أن منتج الكارتون مات سلمان الأمر كشف لموقع TMZحقيقة الفيديوهات والصور المنتشرة لـ شون ديدي موضحًا بأنها: " صورة مزيفة".

وقال منتج المسلسل :" في العصر الحالي من التضليل الرقمي، أصبحت تنبؤات عائلة سمبسون بلا معنى، يمكن لأي شخص أحمق أن يخترع صورة ذكاء اصطناعي تستند إلى حدث حالي ويقول "تنبأت عائلة سمبسون بذلك"، وسيصدقها الأشخاص اللائقون ولكن من السهل تضليلهم لأنهم يريدون بشدة أن تكون حقيقية، ولكي نكون منصفين لأولئك الذين صمموا الصور، كانت الصورة مقنعة للغاية، خاصة أنها تضمنت بدلة وردية ارتداها ديدي سابقًا على السجادة الحمراء".

فضيحة شون ديدي

فضيحة شون ديدي

فضيحة شون ديدي

محامي ضحايا شون ديدي يكشف تفاصيل مرعبة في القضية

كشف محامي الضحايا توني بوزبي خلال مؤتمر صحفي تفاصيل مرعبة في قضية شون ديدي، إذ كان يجبر ضحاياه باستخدام نفوذه على شرب الكحول والمخدرات لإخضاعهم لرغباته، وأن 90% من حالات الاعتداء تمت تحت تأثير المخدرات.

كما استخدم شون ديدي مواد مخدرة غير أدمية لتخدير ضحايا، وهي مادة " Xylazine" التي تسخدم في تهدئة الخيول، إذ أجرى الكثير من الضحايا اختبارات أثبتت وجود هذه المواد في أجسادهم.