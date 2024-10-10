استخدم مهدئات للخيول في الاعتداءات.. القصة الكاملة لأزمة شون ديدي وحفلاته المشبوهة

خلال الأيام القليلة الماضية، تصدر اسم مطرب الراب الشهير شون ديدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت له اتهامات بالاعتداء الجنسي لأكثر من 100 مستعدين لرفع دعوى قضائية، والأمر الذي تسبب في صدمة الجماهير هو تورط عدد كبير من مشاهير هوليوود في القضية لمساعدته على ارتكاب هذا النوع من الجرائم والتستر عليه.

شون ديدي

حفلات Freak Offs بداية أزمة شون ديدي

بدأت القصة عندما قدمت المغنية كاسي فينتورا، حبيبة شون ديدي السابقة دعوة قضائية ضده، بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يعتدي عليها في فندق وكان يركلها ويسحبها ويلقي مزهرية عليها أثناء محاولتها المغادرة، والأمر الذي شجع المزيد من الضحايا لتقديم الشكاوي حتي وصلت حتي الآن لـ 120 امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء حفلات Freak Offs.

تتعلق بعض القضايا بأحداث تعود إلى سنوات عديدة، إذ أوضحت بعض الضحايا بأنه تلاعب بهم للمشاركة في عروض منظمة للنشاط الجنسي، منذ عام 2009 حتي الآن، واعتدى عليهم بالضرب واللكم والسحب وإلقاء الأشياء عليهن وركلهن.

حفلات شون ديدي

وقالت النساء إن الفنان شون ديدي كان يستخدم نفوذه لاستغلال الضحايا، مستخدمًا الكحول والمخدرات لإخضاعهم لرغباته، كما كشف المحامي توني بوزبي، الذي يمثل الضحايا أن 90% من حالات الاعتداء تمت تحت تأثير المخدرات.

وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على مطرب الراب الأمريكي، بعد سلسلة طويلة من الاتهامات والدعاوي التي شملت شملت الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، وقدم محاميه عرضًا بتأمين بقيمة 50 مليون دولار مع فرض قيود صارمة تشمل الإقامة الجبرية في قصره في فلوريدا، إلا أن القضاء الأمريكي رفض الإفراج عنه بكفالة، مؤكداً على خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

https://youtube.com/shorts/v7a-RtZVvCg?si=dCZpeoY_gVWQECob

شون ديدي استخدام مهدئات للخيول في الاعتداءات الجنسية

فجر محامي الضحايا توني بوزبي، مفاجأة من العيار الثقيل إذ كشف أن شون ديدي قد استخدام مواد مخدرة غير مصرح لاستخدامها على البشر لتخدير ضحايا، وهي مادة " Xylazine" التي تسخدم في تهدئة الخيول، إذ أجرى العديد من الضحايا اختبارات أثبتت وجود هذه المواد في أجسادهم.

والأمر الذي تسبب في صدمة وغضب الجماهير، هو وجود أطفال من بين ضحايا تحت السن القانوني إذ تقدم طفل كان في التاسعة من عمره بلاغ ضد شون ديدي اتهمه فيه بالاعتداء عليه من قبل ديدي وأشخاص آخرين مقابل وعد بعقد تسجيل.