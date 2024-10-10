أبرزهم ليوناردو وبيونسيه.. فضيحة شون ديدي تكشف عن الوجه الآخر لمشاهير هوليوود

هز مطرب الراب الأمريكي شون ديدي كومبز الرأي العام الأمريكي، خلال الأيام الماضية بعد أن اتهم بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أكثر من 100 امرأة بينهم 25 قاصرة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وتقدموا بشكاوي ضده، ولكن الأمر الذي تسبب في غضب وصدمة الجماهير هو تورط مجموعة كبيرة من مشاهير هوليوود والتي كشفت التحريات عن أسمائهم وكانوا يساعدوه على ارتكاب هذا النوع من الجرائم والتستر عليه خلال حفلاته الـ freak off الشهيرة.

فضيحة شون ديدي

صديقة شون ديدي السابقة السبب وراء بداية الأزمة

اشعلت المغنية كاسي فينتورا فتيل النار في شون ديدي، عندما تقدمت بشكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء عليها وركلها وسحبها أثناء محاولتها المغادرة من أحدى الفنادق، لتجر ورائها كم هائل من الدعاوي القضاية إذ تقدمت 120 امرأة كان بينهم طفل اتهموا بالاعتداء الجنسي والضرب واللكم والسحب.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على مطرب الراب الأمريكي، بعد سلسلة طويلة من الاتهامات والدعاوي التي شملت شملت الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، وقدم محاميه عرضًا بتأمين بقيمة 50 مليون دولار مع فرض قيود صارمة تشمل الإقامة الجبرية في قصره في فلوريدا، إلا أن القضاء الأمريكي رفض الإفراج عنه بكفالة، مؤكداً على خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

فضيحة شون ديدي

فضيحة شون ديدي

محامي ضحايا شون ديدي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

كشف محامي الضحايا توني بوزبي خلال مؤتمر صحفي، أن الفنان شون ديدي كان يجبر ضحاياه باستخدام نفوذه على شرب الكحول والمخدرات لإخضاعهم لرغباته، إذ قال إن 90% من حالات الاعتداء تمت تحت تأثير المخدرات.

كما استخدام شون ديدي مواد مخدرة غير أدمية لتخدير ضحايا، وهي مادة " Xylazine" التي تسخدم في تهدئة الخيول، إذ أجرى العديد من الضحايا اختبارات أثبتت وجود هذه المواد في أجسادهم.

فضيحة شون ديدي

فضيحة شون ديدي

مشاهير متورطين في قضية شون ديدي

بعد كم كبير من الأثارة والجدل، احاطت الشبوهات بعدد كبير من مشاهير هوليوود وبدأت أسمائهم في الظهور للعلن، وأوضح المحامي أن هؤلاء المشاهير حاولوا جاهدين تسوية القضية مع الضحايا خوفًا من تورطهم والكشف عن هويتهم أو تعرضهم لمزيد من التحقيقات العلنية.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية أسماء المشاهير الذي يزعم تورطهم في قضية شون ديدي، ومن بينهم أسماء لامعة مثل ليوناردو دي كابريو، بيونسيه، جاي زي، ماريا كيري، جينيفر لوبيز، باريس هيلتون، أشتون كوتشر، راسل براند، ميجان فوكس، ومارثا ستيوارت.

فضيحة شون ديدي