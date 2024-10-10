الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

صوتها كان مثل االقنبلة.. انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية وإصابة طالبة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة البدرشين خلال الساعات الماضية حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية أسفر عن إصابة طالبة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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بداية الواقعة كانت عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة البدرشين يفيد إصابة طالبة بحروق بسبب انفجار أسطوانة غاز،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيامها بتجهيز وجبة الغداء حدث تسرب غاز وانفجار بالاسطوانة.

 

وكشفت المعاينة، أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الورقية