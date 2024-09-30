إصابة 4 أشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز في منزل بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بعقاربقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير امن الدقهلية ا خطارا من اللواء محمد عز مدير شعبة البحث الجنائى بتلقيه اخطارا من مأمور مركز منية النصر يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى عقاربحى السلام بمركز منية النصر.نتيجة إنفجار إسطوانة غاز

وعلى الفورإنتقل رجال الحماية المدنية تحت اشراف العميد مروان عبدالمعطى مدير ادارة الدفاع المدنى

وتبين ان الحريق نشب بمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب الأحمر ومعروش بالخشب

نتج عن ذلك الحريق احتراق محتويات المنزل كما نتج عن الحريق إصابة 4 مواطنين بحروق من الدرجة الاولى والثانية والثالثة بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى

بسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق بحدوث إنفجار إسطوانة غازبالمنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فيه ، ولم يقدر قيمة التلفيات .

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة

تحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه

كما أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاوره وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية ، ورفع الأنقاض الناتجه عن الانيهار ، ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.