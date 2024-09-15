الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أسطوانة الغاز تتسبب في مصرع رجل وامرأة وتصيب اثنين بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد محل خردوات بمدينة نصر خلال الساعات الماضية حادث انفجار أسطوانة غاز أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد.

txt

ضبط 462 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

txt

إصابة 3 أشخاص في حادث إنفجار إسطوانة غاز بالفيوم

txt

بسبب انفجار أسطوانة غاز.. السيطرة على حريق مطعم شهير بأكتوبر

txt

إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى قوص

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة مدينة نصر  بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارتي إطفاء.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في محل خردوات بالطابق الأرضي نتيجة انفجار اسطوانة غاز، ولقي رجل وسيدة مصرعهما نتيجة الانفجار فيما أصيب إثنان آخران وتم نقلهما إلى مستشفي اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.


وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة. وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الجريدة الورقية