أسطوانة الغاز تتسبب في مصرع رجل وامرأة وتصيب اثنين بمدينة نصر

شهد محل خردوات بمدينة نصر خلال الساعات الماضية حادث انفجار أسطوانة غاز أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارتي إطفاء.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في محل خردوات بالطابق الأرضي نتيجة انفجار اسطوانة غاز، ولقي رجل وسيدة مصرعهما نتيجة الانفجار فيما أصيب إثنان آخران وتم نقلهما إلى مستشفي اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة. وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.