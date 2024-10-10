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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يواصل استهداف الاحتلال في كفرجلعادي و رأس الناقورة

حزب الله
حزب الله

قصف حزب الله مساء الخميس، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، واستهدف للمرة الرابعة محاولة الاحتلال لسحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية .

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية

وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:05 من مساء يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

 

 

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