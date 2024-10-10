حزب الله يواصل استهداف الاحتلال في كفرجلعادي و رأس الناقورة

قصف حزب الله مساء الخميس، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، واستهدف للمرة الرابعة محاولة الاحتلال لسحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية

وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:05 من مساء يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.