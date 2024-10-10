الرئيس الروسي ونظيره الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، سيبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موضوعات محادثات بوتين المقبلة مع الرئيس الإيراني: "في المقام الأول العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وطهران تربطهما علاقات وثيقة للغاية في مختلف المجالات.

وأكد بيسكوف أنه "لا يمكن تجاهل الوضع في الشرق الأوسط. وسيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال".

إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا

وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، يوم الاثنين 30 سبتمبر الفائت، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعضا.

وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".

وشدد على أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.

وأوضح عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي، ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".