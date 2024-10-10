"المقاولون العرب" تشارك في مؤتمر أكتوبر العمران بسلطنة عُمان

شاركت المقاولون العرب في مؤتمر "أكتوبر العمران" ومعرض "البيت والبناء" الذي أقيم بالعاصمة العُمانية مسقط، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، وافتتحه الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، حيث تفقد الوزير جناح الشركة بالمعرض، واطلع على مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة في مختلف دول العالم إضافة إلى مشروعتها بسلطنة عمان.

وعلى جانب آخر قام السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية بمسقط بتفقد جناح الشركة حيث أكد أن المقاولون العرب تعد مثالاً للشركات الوطنية المتميزة في مجالها، معرباً عن فخره بنشاط الشركة داخل وخارج مصر، والمكانة المرموقة التي تتبوأها في شتى أقطار العالم.

كما تفقد الجناح الشيخ سالم السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة السيابي العالمية، وعدد كبير من المسؤولين وكان فى استقبال الحضور المهندس حسام فايد المدير الإقليمي للشركة بالخليج، والمهندس محمد زهيري مدير فرع الشركة بسلطنة عمان، ومسئولى الشركة.