مديرية الصحة الإسكندرية تطلق 87 الف خدمة طبية لمنطقة الذراع البحرى

قامت مديرية الصحة بالاسكندرية، بإطلاق قافلة طبية مجتمعية كبرى لمنطقة الذراع البحرى بالكيلو 21 غرب المحافظة.

فى اطارالمبادرة الرئاسية بداية وذلك لتقديم الرعاية الصحية لكل ابناء الثغر في كل مكان.

شملت القافله التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيلة وزارة الصحة بالاسكندرية واجهزة المحافظة تقديم خدمات علاجية ووقائية متميزة للاهالى بما في ذلك تنظيم الأسرة ورعاية الام والطفل

وكان الفريق احمد خالد حسن محافظ الاسكندرية قد اعلن ان المبادرة الرئاسية بداية حققت فى الاسكندرية معدلات عالية من الانجاز فى كافة المجالات انعكست على حياة المواطنين .

وأشار الى انه فى مجال التموين تم تقديم 548 الف و951 خدمة تموينية للمواطنين وفى مجال الصحة والخدمات الطبية تم تقديم 87 الف خدمة طبيبة متنوعة للمواطنين وفى مجال التربية والتعليم تم تنظيم ندوات وورش عمل استفاد منها 11 الف و672 طالب وطالبة.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة فاعليات مختلفه شارك فيها 6 الف و500 مشارك وقدمت هيئة البريد المصرى 65 الف و636 خدمة بريدية متنوعه لابناء الثغرفى حين قامت شركة مياه الشرب بتقديم 14 الف و453 خدمة للمواطنين بخلاف القوافل التوعوية التى استهدفت جميع انحاء المدينة واستفاد منها 4 الاف و482 مواطن فيما يتعلق بترشيد مياه الشرب والحفاظ على المياه.