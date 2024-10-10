ريال مدريد ينضم إلى برشلونة وأرسنال في الصراع لضم موهبة السنغال

اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان اندية ريال مدريد وبرشلونة و ارسنال يتابعون عن كثب الموهبة السنغالية الجديدة في اوربا بايه كوليبالي و ان الاعب سيكون موضع صراع بين الاندية الثلاثة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للظفر بتوقيعه لاحد عمالقة الكرة الاوربية .

وكان بايه كوليبالي والذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع قد انتقل الشتاء الماضي من نادي ايتوال ميندي السنغالي الى نادي كوستوجيا الكرواتي مقابل 500 الف يورو وظهر بمستوى اكثر من رائع مما جعله قريبا من الانتقال الى نادي برشلونة الاسباني الا ان النادي الكاتالوني لم يكمل الصفقة حتى نهايتها مفضلا الانتظار اكثر ومراقبة الاعب وهو ما ادى الى دخول اندية اخرى لمراقبة الاعب منها ارسنال الانجليزي واخيرا ريال مدريد الاسباني حيث وضعه كبير كشافي ريال مدريد خويني كالافات تحت انظاره .

يذكر ان بايه كوليبالي يسير على خطى مواطنه مايكل فاي الذي ايضا انتقل من احد الاندية المحلية في السنغال الى نادي كوستوجيا الكرواتي قبل ان ينتقل الى برشلونة اتلتيك مقابل 2.2 مليون يورو ومنه الى رين الفرنسي هذا الصيف مقابل 11 مليون يورو .

وكشفت الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان لاعبا سنغاليا اخر ابراهيما ديارا سيقوم بالتوقيع مع نادي برشلونة الاسباني خلال يناير المقبل .