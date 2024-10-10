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الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 20

مسلسل برغم القانون
مسلسل برغم القانون

"برغم القانون".. تصدرت أحداث الحلقة 20 من المسلسل تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

برغم القانون الحلقة 20

واستعرضت الحلقة ذهاب محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) وسوسن (جورى بكر) إلى الطبيب للاطمئنان على أنفسهما قبل زواجهما، بينما يخبر الطبيب لـ محمود بأن طليقته تهاني (بتول الحداد) مصابة بورم على الرحم ولكنها ترفض إجراء العملية.

وشهدت الحلقة مقابلة محمود شرشر لطليقته وليعلمها بمعرفته برفضها لإجراء العملية، ويؤكد لها أنه سيتكفل بكل المصاريف ويدعمها ولكنها ترفض وتعتبر حديثه شفقة، ليقرر محمود إعادتها إلى عصمته حتى يعالجها، وبالفعل يتزوجها مرة أخرى ويصطحبها إلى المستشفى، وتحضر سوسن التي تدخل في مشادة معه بسبب إعادة طليقته إلى عصمته.

مواعيد مسلسل برغم القانون

يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

 

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