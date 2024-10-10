النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف جيوسياسية وعاصفة أمريكية

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 10-10-2024، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود مع اقتراب عاصفة كبيرة من فلوريدا والمخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران المنتج الرئيسي للنفط.

سجلت أسعار النفط اليوم، 76.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.52دولار للبرميل.

وتستمر أسواق النفط فى الارتفاع وسط مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، حال تطورت الصراعات إلى حرب إقليمية أوسع، ويرى العديد من الخبراء أنه من الممكن أن يستمر سعر النفط في الارتفاع إذا لم تتوقف هذه الصراعات.

وأشارت صحيفة بولسا مانيا الإسبانية فى تقرير لها إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 9% الأسبوع الماضى، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس 2023 بعد تصعيد كبير للصراعات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن الأسعار انخفضت الاثنين الماضى بشكل بسيط إلا أن هناك عدد من الخبراء والمحللين يرون أن الأسعار ستزيد مرة أخرى بفضل استمرار الصراعات فى الشرق الأوسط.

ويعتقد بعض المحللين أن الطاقة الاحتياطية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإنتاج الأمريكي يمكن أن تعوض أي صدمة فورية في الإمدادات، ومع ذلك فأن الصراع الإقليمي الأوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يسبب اضطرابات طويلة المدى في أسواق النفط.

وتتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون، الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا بالولايات المتحدة، مما تسبب في رياح عاتية واحتمالات بارتفاع منسوب مياه البحر.

كانت العاصفة قد رفعت بالفعل الطلب على البنزين في الولاية، إذ نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام. كما تلقت الأسعار دعما من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران بضربة ستكون "فتاكة ومحددة الهدف ومباغتة".وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة أمس الأربعاء ووصفها البيت الأبيض بأنها كانت "مباشرة وبناءة للغاية".