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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل سفير اليابان بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر الجديدة.

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رئيسا الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد يبحثان التعاون المشترك

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رئيس الأكاديمية العربية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة في معهد الدراسات التقنية والمهنية ومركز الفندقة البحرية

ورحب رئيس الأكاديمية العربية, بالسفير الياباني, معربا عن سعادته لهذه الزيارة ؛ وخلال اللقاء تبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع السفير اوكا هيروشي، وبحثا أوجه التعاون المستقبلي مع الجانب الياباني.

كما قدم  الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، عرضاً موجزاً اطلع من خلاله السفير على مجالات وأنشطة فرع الأكاديمية بمصر الجديدة واتفاقيات التعاون بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، وكذلك برامج التبادل الطلابى مع تلك الجامعات والمؤسسات التعليمية.

من جانبه، وجه سفير اليابان لدي القاهرة، الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، على حسن الاستقبال والضيافة، مثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً.

وأثنى سفير اليابان لدى القاهرة، على ما رآه في الأكاديمية من منشآت وبنية تحتية متطورة، معرباً عن اعتزازه بتلك الزيارة لذلك الصرح المتميز.

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