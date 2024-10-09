رئيسا الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد يبحثان التعاون المشترك

أجرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، زيارة إلى جامعة بورسعيد لتهنئة نظيره الدكتور شريف صالح، على توليه منصب رئيس الجامعة الجديد.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار مع الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد في مبنى إدارة الجامعة، حيث هنأه على منصبه الجديد، متمنيًا له النجاح في مساعيه المستقبلية.

وناقش رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،ورئيس جامعة بورسعيد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين ، وعبرا عن التزامهما بتعزيز التعاون ، كما تبادلا وجهات النظر حول التحديات الحالية التي تواجه قطاع التعليم العالي.

من جانبه عبر الدكتور شريف صالح ، عن تقديره وسعادته بزيارة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، مثمناً دور الأكاديمية الرائد في التعليم العالي وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الجامعتين في المستقبل.

وفي ختام الزيارة، تبادل رئيس جامعة بورسعيد ورئيس الأكاديمية العربية الدروع التذكارية تقديرا للجهود التي تبذلها كلتا المؤسستين في خدمة المجتمع العلمي والأكاديمي.