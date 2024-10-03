رئيس الأكاديمية العربية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من معهد الدراسات التقنية والمهنية ومركز الفندقة البحرية

إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد الدراسات التقنية والمهنية و مركز الفندقة البحرية والبالغ عددهم 85 طالبا وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبي قير.

شهد الإحتفال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، و الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية، والدكتور خالد الكيلاني عميد مجمع خدمة الصناعة، والدكتور أحمد شعير عميد معهد الدراسات التقنية والدكتورة مروة عصام مدير مركز الفندقة البحرية

وخلال كلمته، هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار ،رئيس الأكاديمية ، الطلاب وأسرهم في هذا اليوم المهم الذي يعد يوم جني الثمار والذي هو نهاية لمرحلة و بداية لمرحلة جديدة ومراحل آخري في حياة الطلاب في سبيل بناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولبلدهم.

وأضاف عبدالغفار "ستظل الأكاديمية داعمة لكم فأنتم سفراء لها كما أتمني أن تظلوا أنتم أوفياء لأكاديميتكم العظيمة وأنّ تظلوا علي تواصل معها و أوفياء أيضاً لأساتذتكم ."

وفي الختام شكر رئيس الأكاديمية كل أب وأم بذل مجهود كبير من أجل الوصول لهذا اليوم كما تقدم بالشكر لكل أسرة الأكاديمية في كل مكان علي ما يبذلونه من جهد من أجل الوصول لهذه اللحظة ولهذا النجاح.



‏