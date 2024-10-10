بحضور كوكبة من النجوم .. إيد واحدة ترفع شعار كامل العدد على مسرح البالون

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة نظم مساء أمس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال احتفالية "إيد واحدة" وذلك احتفالا بمرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر المجيد بمسرح البالون.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، الفنانة ميرنا وليد وسفراء دولة فينزويلا وجمهورية الدومنيكان ومجموعة من اعضاء مجلس النواب والشيوخ ومجموعة من مستشاري النيابة الإدارية ومجموعة من قيادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وألقى كلمته شكر من خلالها وزارة الثقافة المصرية لإقامتها احتفالات بمناسبة عيد النصر ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو الذي أقيمت هذه الاحتفالية تحت رعايته كما توجه بالشكر إلى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح.

كما وجه الفنان تامر عبدالمنعم الشكر لفرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية مؤكدا أن هناك تعاونًا لأول مرة بينهما على خشبة مسرح البالون وهما قطبي الفرق الشعبية في العالم العربي وأكد أنهما سوف يظهران بشكل مختلف وجديد خلال الفترة المقبلة.

وعبر الفنان تامر عبدالمنعم عن حبه الشديد لفن المطرب القدير علي الحجار ووجه له الشكر.

وفي النهاية أكد "عبدالمنعم" على احترامه للجماهير الغفيرة التي توافدت على شباك التذاكر وأن أعلى إيراد للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومسرح البالون كان ليلة أمس في احتفالية إيد واحدة التابعة لوزارة الثقافة.

بعدها بدأ الفصل الأول من احتفالية "إيد واحدة" الذي قامت بتسجيله صوتيا الفنانة القديرة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وقامت بتقديمه فرق رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والاحتفالية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

في ختام الأوبريت صعد الفنان تامر عبدالمنعم لتحية الجمهور "بالأسد" الذي أبهر الجمهور على مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض.

ثم بدأ الفصل الثاني من احتفالية إيد واحدة مع الفقرة التي كان ينتظرها الجمهور بصعود الفنان القدير علي الحجار على خشبة المسرح وإحيائه للحفل.

قدم الفنان القدير علي الحجار مجموعة متميزة من أجمل أغانيه والمحببة لدى الجمهور بدأها بتتر مسلسل المال والبنون ثم على قد ماحبينا، زي الهوى، العروسة، يا أرضنا، ماتمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، ريشة، النديم، الزين والزينة، في قلب الليل، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، تجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلواني ثم اختتم الفنان علي الحجار الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد وجه عبد المنعم والحجار خالص شكرهما للشركة المتحدة وقناة الحياة لنقل الحفل على الهواء مباشرة ومن جهة أخرى تسبب الحضور الجماهيري الغير مسبوق لمسرح البالون في إحداث شلل تام لشارع النيل بالعجوزة.