الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 10-10-2024

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10-10-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.7 جنيه للشراء و158.3 جنيه للبيع.

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سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 10-10-2024

 

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر  2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.7 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.6 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.7 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.6 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.9 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.واستقر مؤشر الدولار عند 102.89 بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش بالقرب من المستوى المرتفع الذي سجله الأربعاء عند 102.93 والذي لم يصل إليه منذ 16 أغسطس.

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