سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 10-10-2024

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 10-10-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.45 جنيه و48.55 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.45 جنيه 48.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبًا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.