مانشيني يستقر على تشكيل المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الذي سيدخل به مباراة الغد ضد اليابان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء غد الخميس لمتابعة الكلاسيكو الذي يحسم صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال.

تشكيل السعودية المتوقع ضد اليابان ..

حارس المرمى: الكسار

الدفاع: سلطان الغنام – تمبكتي – لاجامي – سعود عبد الحميد

الوسط: حامد الغامدي – عبد الإله المالكي مصعب الجوير

الهجوم: أيمن يحيى – فراس البريكان – سالم الدوسري

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة السعودية ضد اليابان:

- حسن العيدروس على قنوات beIN

- خليل البلوشي على قنوات الكأس