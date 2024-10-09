موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء غد الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي لاستقبال ضيفه المنتخب الياباني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبلة.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني المتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط.

ويرفع المنتخب السعودي شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة في المباراة بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني، مستغلا عالمي الأرض والجمهور من أجل خطف صدارة المجموعة من الساموراي.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة و معلقين مباراة السعودية ضد اليابان :

- حسن العيدروس على قنوات beIN

- خليل البلوشي على قنوات الكأس