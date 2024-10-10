الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تفاصيل تنمية سيناء وزيادة الرقعة الزراعية (فيديو)

إسكان اجتماعي في
إسكان اجتماعي في سيناء

قال الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مراكز خدمات الزراعة في سيناء، إن سيناء تشهد طفرة تنموية في كل المجالات (صناعية – زراعية – سياحية – استثمارية)، منوها أن هناك رؤية من قبل الدولة لتنمية سيناء من حيث المساحات الزراعية، خاصة محوري التوسع الرأسي والأفقي.

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زيادة الرقعة الزراعية

وأشار خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن زيادة الرقعة الزراعية سيكون بواقع 456 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، معلقا: 165 ألف فدان سيدخلون الخدمة خلال العام المقبل في رفح والشيخ زويد.

الحصر والتصنيف للأراضي

وأضاف أن الدولة عملت على دراسة الحصر والتصنيف للأراضي من أجل خطة التنمية التي تلت مرحلة تطهير سيناء من الإرهاب.

القوات المسلحة

واختتم قائلا: “أوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على مجهودهم خلال 2019/2020/2021 من أجل مساعدة وزارة الزراعة في إتاحة الفرص للمشروعات الزراعية التنموية، تزامنا مع القضاء على العناصر التكفيرية في منطقة سيناء بالكامل”.

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