محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات المواد الغذائية المقدمة من مصر الخير

شهد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، اصطفاف شاحنات المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة مصر الخير إلي أبناء شمال سيناء.

وقال المحافظ، إن تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يؤكد تكاتف الجميع من أجل تنمية وتعمير سيناء، حيث اتحاد الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتكوين مثلث متكامل، استطاع تقديم الخدمات لأهالي سيناء على مستوى عالي من الجودة في كافة مناحي الحياة، من تعليم وصحة وتكافل اجتماعي.

وأضاف المحافظ، أن الشاحنات عددها 22 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ، حيث سيتم توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق شمال سيناء.

واشاد عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء بما تم من جهد اليوم خلال إيصال 22 سيارة من مصر الخير والتعامل الميداني على مستوى محافظ شمال سيناء وتحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سينا معرباً عن سعادته البالغة برضاء المستحقين والمتبرعين عن ما قدمته المؤسسة من خدمات مختلفة خلال الحملة الذى تستهدف المستحقين بشكل مباشر ومتعفف، مؤكداً على أن تنمية الإنسان هو هدف مؤسسة مصر الخير الرئيسي ولذلك فإن تنفيذ كافة المشروعات داخل المؤسسة يتم بصورة تنموية مباشرة تستهدف الإنسان المصري