التوقيت الشتوي بعد أسبوعين من الآن.. اعرف هاتظبط ساعتك على كام؟

التوقيت الشتوي.. تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية، تساؤلات عن متى سيبدأ التوقيت الشتوي الجديد، تزامنًا مع قرب انتصاف شهر أكتوبر وبعد بداية فصل الخريف فلكيًّا، والذي يتم الالتزام فيه بالتوقيت الشتوى لعام 2024.

وفي هذا السياق تنشر بوابة الوفد الالكترونية، موعد الانتهاء التوقيت الصيفي لعام ٢٠٢٤، ومواعيد التوقيت الشتوي الجديد، خلال السطور الآتية:

التوقيت الشتوي الجديد

التوقيت الشتوي

في أبريل 2023 صدر قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفي عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

وسوف يطبق الميعاد الرسمي لنهاية العمل بالتوقيت الصيفي وطبقًا لقرار مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل فإن آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام سيكون الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، ليبدأ المواطنون في تأخير ساعاتهم 60 دقيقة من صباح الجمعة 25 أكتوبر 2024 إيذانًا ببداية تطبيق التوقيت الشتوي، والذي سيبدأ تطبيقه خلال 15 يومًا من الآن.

مواعيد غلق المحال

وتعتبر المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات والكافيهات، مع بدء العمل يوميًّا من 7 صباحًا، على أن يكون الغلق في 10 مساءً مع مد العمل ساعة كل خميس وجمعة والإجازات الرسمية، أما مواعيد غلق المطاعم والكافيهات تستمر إلى الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

تبدأ من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً مع استثناء الموجودة على الطرق ومحطات الوقود من أجل تلبية احتياجات المواطنين، بينما هناك أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، منها المخابز والصيدليات والبقالة ومحال الخضار والفاكهة من أجل توفير احتياجات المواطنين الأساسية.