سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس.. مفاجأة عيار 21

سعر الذهب اليوم الخميس.. واصل سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المحلية، ثباته، ويعتبر من أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها، حيث يحرص رواد المشغولات الذهبية على اقتنائها وبيعه عند ارتفاع أسعاره.

وواصل سعر الذهب عيار 21 ثباته مسجلاً نحو 3551 جنيهًا للشراء و للبيع 3555 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس، حيث جاءت اسعارها على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار ٢٤

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 4057 جنيهًا و للبيع 4062 جنيهًا.

سعر الذهب عيار ٢١

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 3551 جنيهًا و للبيع 3555 جنيهًا.

سعر الذهب عيار ١٨

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 3043 جنيهًا و للبيع 3047 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا عند 28,440 جنيهًا ، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب العالمي

كما سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا عند 2618 دولار.