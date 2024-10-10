الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس.. مفاجأة عيار 21

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس.. واصل سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المحلية، ثباته، ويعتبر من أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها، حيث يحرص رواد المشغولات الذهبية على اقتنائها وبيعه عند ارتفاع أسعاره.

 

وواصل سعر الذهب عيار 21 ثباته مسجلاً نحو 3551 جنيهًا للشراء و للبيع 3555 جنيهًا.

 

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس، حيث جاءت اسعارها على النحو الآتي:

txt

شروط الحصول على سيارة ذوي الاعاقة من الخارج

txt

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع باشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 

 

سعر الذهب عيار ٢٤

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 4057 جنيهًا و للبيع 4062 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار ٢١

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 3551 جنيهًا و للبيع 3555 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار ١٨ 

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 3043 جنيهًا و للبيع 3047 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا عند 28,440 جنيهًا ، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب العالمي

كما سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا عند 2618 دولار.

مواد متعلقة

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع باشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

أحمد موسى: سعر برميل النفط قد يتعدى 100 دولار (فيديو)

شروط الحصول على سيارة ذوي الاعاقة من الخارج

ملك أحمد زاهر تمزج بين الأناقة والاحتشام

الجريدة الورقية