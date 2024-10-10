يحتل البرجر مكانة خاصة بين الوصفات السريعة المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقه الطيب والشهي.

وتفضل الأمهات تحضير البرجر في المنزل لضمان جودة مكوناته ولتوفير في الميزانية الخاصة بمنزلها طوال الشهر.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل برجر مثل المطاعم بخطوات سهلة وسريعة لتسعدي أفراد أسرتك.



المقادير

- لحم مفروم : 250 جراماً

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة دوائر)

- البصل : 1 حبة (مقطع دوائر)

- الكاتشاب : حسب الرغبة

- المايونيز : حسب الرغبة

- جبن الشيدر : حسب الرغبة (صوص)

- خبز البرغر : 2 حبة

- جبن الشيدر : 2 شريحة

- خس : حسب الرغبة (مقطع)

طريقة التحضير

تبلي اللحم المفروم بالملح والفلفل الأسود ثم شكلي اللحم على هيئة أقراص البرجر.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق سخني الزيت وشوحي قطع البرجر على كل جهة لمدة دقيقتين مع الضغط على قطعة اللحم حتى تمام النضج.

سخني شريحة من خبز البرجر على مقلاة ليتحمص من الداخل.

ادهني شريحة الخبز بالكاتشب والمايونيز ثم ضعي شريحة الطماطم والبصل ثم طبقة الخس.

ضعي شريحة اللحم وفوقها الجبن الشيدر ثم أغلقي الساندويش بشريحة خبز أخرى.

كرري العملية حتى الانتهاء من الكمية.

قدمي ساندويش البرجر بجانب البطاطس المقلية المقرمشة والمخلل.