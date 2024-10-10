أسعار الخضراوات بداية تعاملات اليوم الخميس بـ سوق العبور للجملة.. وتراجع الفلفل
تباينت اسعار الخضروات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، وسجل سعر البطاطس مابين 12 الى 20 جنيهًا للكيلو (شوال).
واستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الخضروات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، للوقوف على آخر التطورات بأسعار الخضروات، والتي جاءت على النحو الآتي:
اسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجملة
سعر الطماطم بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (شوال).
سعر البطاطس بين 12 : 20 جنيهًا للكيلو (شوال).
سعر البصل الأبيض بـ 9 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال).
سعر البصل الأحمر بـ 8 : 11 جنيهًا للكيلو ( شوال).
سعر الكوسة من 8 : 13 جنيهًا (قفص).
سعر الجزر بدون عروش من 20 : 30 جنيهًا.
سعر الفاصوليا من 30 : 40 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).
سعر الباذنجان البلدي 7 : 10 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 3 : 8 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 7 : 10 جنيهًا للكيلو ( شوال-قفص).
سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).
سعر الفلفل الرومي صوب 8 : 14 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل حامي صوب من 12 : 15 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو ( قفص).
سعر الملوخية بين 4.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر الخيار صوب 10 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر الخيار بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).
أسعار البامية 50 : 55 جنيهًا للكيلو.
سعر القلقاس بين 11 : 15 جنيهًا للكيلو (شوال).
أسعار الثوم من 55 : 85 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).
سعر اللفت 4 : 5 جنيهات للكيلو ( شوال).
أسعار البنجر 9 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).
أسعار القثاء 7 : 9 جنيهات للكيلو .
أسعار ورق العنب البناتي من 35 : 45 جنيهًا للكيلو
سعر بصل أخضر 20 جنيهًا (الرابطة كيلو).
سعر خس أحمر 2 : 4 جنيهات (الرابطة).
سعر خس الكابوتشي 6 : 9 جنيهات (الرابطة).
سعر الكرنب 25 جنيه (الواحدة 3 كيلو).
سعر كرنب سلطة 15 جنيهًا (الواحدة 2 كيلو)
سعر كرنب أحمر 2.5 : 3.5 جنيهًا (الواحدة كيلو)
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)
سعر البروكلي 12 : 18 جنيهًا.
سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)
شبت 100 : 0 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 100 : 0 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
جرجير 100 : 0 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
كسبرة 100 : 0 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).
سعر قرع عسل 24 : 72 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).