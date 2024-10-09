مجلس إدارة الزمالك يدعم الفريق قبل لقاء بيراميدز

حرص عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على التواجد فى مران الزمالك اليوم لدعم الفريق ومؤازرته استعداداً للفترة القادمة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الجاري.

وعلى رأسهم حسين لبيب رئيس النادي وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، تواجدوا فى مران الزمالك اليوم الذى أقيم وانتهى منذ قليل، حرص وفد المجلس على الاجتماع مع اللاعبين لدعمهم فى هذه الفترة استعداداً لبطولة السوبر القادمة، وللمرحلة القادمة بصفة عامة.

وفى المران اجتمع الثنائى أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس مع عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز للاطمئنان على آخر مستجدات الوضع بالنسبة للفريق، والاطمئنان على كل ما يخص الفريق.

تفاصيل مران الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً للمرحلة القادمة التي ستبدأ ببطولة السوبر المصري أمام بيراميز يوم 20 من الشهر الجاري في الإمارات، حيث حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين، فى مران اليوم، الذى أقيم على ملعب النادى بمقر النادى.

وخاض اللاعبين تدريبات خفيفة تحت قيادة ميجيل مدرب أحمال الفريق، تفادياً للإرهاق خاصةً أن الفريق لدية مباراة ودية غداً أمام بتروجيت ضمن الاستعداد لما هو قادم.

وعقد جوميز جلسة مع محمد حمدي لاعب الفريق وظهير أيسر الفريق، منحه فيها عدد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، مؤكداً له أنه سيكون له دور كبير مع الفريق فى الفترة القادمة.

وطلب منه التركيز فى المرحلة القادمة، كون الفرق مُقبل على عدد من البطولات، والفريق يحتاج أن يكون الجميع فى قمة تركيزه، وخاض الثنائى محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى برامج تأهيلية مختلفة ضمن خطة تأهيلهم استعداداً لما هو قادم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا، بينما يلتقي في نفس اليوم على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.