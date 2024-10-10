بيسموه قهوجى الملك.. محمود الغباشي حوله لبزار لعرض المقتنيات القديمة

في منطقة حى الصاغة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وفي زقاق صغير بداخل الحى يقع مقهى صغير تحول الى مزار للمواطنين لالتقاط الصور مع المقتنيات القديمة، التى يعرضها محمود الغباشى البالغ من العمر ٦٦ عاما.



يقول الغباشى، للوفد، إنه يعمل في تلك المهنة منذ أكثر من نصف قرن ولدية هواية الاحتفاظ بالمقتنيات والتحف والقطع القديمة في مقهى ومنها الاجهزة الصوتية القديمة التى تعود الى ثلاثينات واربعينات القرن الماضي ومنها ما يعود الى العصر الملكى.

واضاف الغباشي، أحتفظ ببعض القطع القديمة مثل مكواة حديد ومصباح علاء الدين والكلوب ولمبة الجاز والراديو القديم وشرائط الكاسيت القديمة، كما يقدم القهوة في كؤوس مميزة ويرتدى الطربوش بشكل دائم.



وأوضح الغباشى، أن يحتفظ بتحف عمرها أكثر من ١٠٥ عام ورفض بيعها وانه يأتى اليه زوار عرب واجانب ليشاهدوا تلك الانتيكات القديمة وعرضوا عليه بيعها ألا انه رفض ذلك

معقبا بقوله: أنا اعشق القديم والماضى ومن ليس له ماضى ليس له حاضر

ومن فات قديمه تاه.

واستطرد محمود الغباشى، بقوله انه كان يعمل موظفا بالصحة حتى بلغ سن التقاعد واستمر في هوايته التى اصبحت محل احترام وتقدير المحيطين به.

وأشار إلي انه يستمتع بسماع الاغانى القديمة والموسيقي من الراديو القديم والاجهزة القديمة وعلى الاسطوانات التى اصبحت من التراث القديم مع شرب فنجان قهوة على الرماله والتى يتمتع بسمعة طيبة في صنعها على الرمال وله زبائن يأتون له خصيصا من أحبها.

حيث يعمل من العاشر صباحا حتى العاشر ليلا في صنع المشروبات واستقبال الراغبين في رؤية المقتنيات كلمبة الجاز ومكواة الرجل القديمة والفانوس السحرى والكلوب القديم والساعات العتيقة التى تدق رناتها لافتة الانتباة للمكان.

يذكر ان حى الصاغة بمدينة بنها هو معقل لبيع الذهب والفضة ويعد من اقدم الاحياء في مدينة بنها ويوجد به عشرات محلات الذهب والفضة ويتمتع بشعبية قديمة منذ سنوات طويلة وتوجد به العشرات من فرق الزفة الشعبية التى تبهج العروس واهلها والعريس واقاربه.

ويوجد في منطقة وسط البلد بمدبنة بنها بمحافظة القليوبية متقدم احياء العاصمة بنها واعرقها.

محمود الغباشى

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