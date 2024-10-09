إبراهيم عيسى: السعودية تقوم بدور تنويري وإصلاح وانفتاح ثقافي على كافة المستويات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السعودية تشهد أكبر عملية تحديث وتنوير وإصلاح ديني واجتماعي وانفتاح سياسي وثقافي وفني.

وأضاف إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المجموعات المنغلقة التي كانت تصدر مشهد مغاير لمصر وتحريم الفنون وتمويل جماعات متسلفة هي الآن السعودية الجديدة التي تمنع هذه المجموعات من تمويل التطرف.

الفن المصري



وتابع: السعودية تفتح مسارحها للإبداع والفن المصري وتكريم الموسيقيين المصريين، متابعًا: "لازم نؤيد وننتصر للسياسة السعودية وايضًا ننتصر للسياسة الإماراتية".

ولفت إبراهيم عيسى إلى أن السعودية الآن تقوم بدور تنويري وإصلاح وانفتاح ثقافي على كافة المستويات، مؤكدًا أن الإمارات تريد مصر منبرا ومنارة سلام ومواجهة للإرهاب.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن حالة التضييق على الرأي الصادق يجعل التيار الإسلامي يسيطر على الرأي الجماعي ويغذي فكرة أن العقيدة تأتي قبل الوطن، ويخلق حالة من حالات الإشعال للكراهية والفتنة.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن التضييق على الأصوات الصادقة والمعارض والرأي والفكرة والحرية تنتهي لأن يسيطر على العقل التيارات الأخرى الظلامية والفاشية، لن يحدث أي تقدم لأي دولة إلا في ظل وجود معارضة حقيقة وجزء من الوطن وحريصة على الدولة أكثر من اي شئ.

وأوضح أن الأصوات التي تبحث عن الاستقرار تخفض ويسود الكراهية والعاطفة الدينية ومحاولة ضرب الدولة المصرية المدنية وترويج الشائعات ونشر الأكاذيب، متابعًا: "ده بسبب أن الأكسجين اللي هو حرية رأي وتعبير في البلد مقفول وموجود بس ثاني أكسيد الكربون، لا يمكن مصادرة الأراء والحرية لأنه لا يؤدي إلى سيطرة الطفح الفكري والقيح السياسي على المجتمع ويسوق الشعب إلى ما لا يحمد عقباه".