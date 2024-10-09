إبراهيم عيسى: أفكار تيار الإسلام السياسي تنتشر بسبب التضييق على الرأي الصادق "المعارضة"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن حالة التضييق على الرأي الصادق يجعل التيار الإسلامي يسيطر على الرأي الجماعي ويغذي فكرة أن العقيدة تأتي قبل الوطن، ويخلق حالة من حالات الإشعال للكراهية والفتنة.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن التضييق على الأصوات الصادقة والمعارض والرأي والفكرة والحرية تنتهي لأن يسيطر على العقل التيارات الأخرى الظلامية والفاشية، لن يحدث أي تقدم لأي دولة إلا في ظل وجود معارضة حقيقة وجزء من الوطن وحريصة على الدولة أكثر من اي شئ.

وأوضح أن الأصوات التي تبحث عن الاستقرار تخفض ويسود الكراهية والعاطفة الدينية ومحاولة ضرب الدولة المصرية المدنية وترويج الشائعات ونشر الأكاذيب، متابعًا: "ده بسبب أن الأكسجين اللي هو حرية رأي وتعبير في البلد مقفول وموجود بس ثاني أكسيد الكربون، لا يمكن مصادرة الأراء والحرية لأنه لا يؤدي إلى سيطرة الطفح الفكري والقيح السياسي على المجتمع ويسوق الشعب إلى ما لا يحمد عقباه".