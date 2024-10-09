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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الخليفي يناقش مع الخطيب تفعيل دور رابطة الأندية الأفريقية

الخطيب والخليفي ومرتجي
الخطيب والخليفي ومرتجي

شارك في الثانية عشرة ظهر اليوم وفد النادي الأهلي الذي ترأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ومعه الهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للأندية الأوروبية الذي جرى في العاصمة اليونانية أثينا.

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وعقب الاجتماع حرص ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية على عقد اجتماع خاص مع الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي. واستمع الخليفي إلى وجهة نظر النادي في القضايا الطروحة، وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات مختلفة كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم.

وتطرق الحوار إلى شراكة الأندية الأوروبية مع «فيفا» فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية.. ووجه الخليفي الشكر للكابتن محمود الخطيب على تلبية الدعوة، وحرصه على المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير.

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