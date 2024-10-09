الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.



خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏

كان الجهاز الفني للفريق قد حدد يوم 17 أكتوبر الجاري ، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد أن قام الكابتن محمد رمضان المدير ‏الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير ‏الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏