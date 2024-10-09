إجراءات جديدة صارمة لحوكمة سيارات ذوي الهمم.. فيديو

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم المتخذة اليوم، تنص على أن تكون السيارة مقادة من قبل المعاق أو من خلال شخص مسموح له قيادتها من قبل خطاب من الهيئة الصحية مع إلغاء التوكيلات، والآن يجب أن يكون المعاق في السيارة.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضوابط الخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، سيتم تنفيذها بداية من اليوم، وذلك بالنسبة للسيارات القادمة لذوي الهمم.

وكشف أن قرارات اليوم لا تنطبق على السيارات المتواجدة بالموانئ، موضحا أن السيارات الخاصة بالموانئ يبلغ عددها ما يقرب من 13 ألف سيارة.

ونوه إلى أن الراغبين في التربح أو الاتجار بسيارات المعاقين، سيتم محاسبتهم، موضحا أنه في حالة وجود سيارة مقادة بدون المعاق يتم إلزامهم بدفع غرامة أو سحب السيارة.

وأوضح أنه سيتم إصدار قرار جديد بشأن السيارات المعلقة بالموانئ، موضحا أن تراجع المعروض، سبب تحرك كبير في أسعار السيارات مع ظهور الأوفر برايس.

