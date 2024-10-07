تفاصيل تسليم عقد عمل لفتاة من ذوي الهمم في القطاع الخاص بالإسماعيلية

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فتاة من ذوي الهمم تبحث عن فرصة عمل، واستمعت إلى طلبها وتم تنفيذه على الفور، حيث وفرت المديرية فرصة عمل لائقة لها، بشركة (دراجون) والتي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة داخل المحافظة لدمجها في سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التي تبذلها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أرض الواقع بالمحافظات من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، والتشديد على استيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5% من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن، بهدف دمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم خاصة ذوى الهمم، ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم، فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل النسبة المقررة من إجمالي عمالها، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.